2021/08/04 | 08:37 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب عن الحزب الديمقراطي : الانسحاب الأمريكي سيكون تدريجي ولن تسمح لإيران ان تملئ الفراغ #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب عن الحزب الديمقراطي : الانسحاب الأمريكي سيكون تدريجي ولن تسمح لإيران ان تملئ الفراغ #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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