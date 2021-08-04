2021/08/04 | 08:37 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0h5bEE6qukw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. الفيضانات تجرف عشرات السيارات في مدينة وان بتركيا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد.. الفيضانات تجرف عشرات السيارات في مدينة وان بتركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).