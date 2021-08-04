2021/08/04 | 08:37 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tFELyHgvT8Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سبع سنوات على فاجعة الايزيديين .. حادثة تكشف بشاعة الانتهاكات / تقرير سجى جاسم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سبع سنوات على فاجعة الايزيديين .. حادثة تكشف بشاعة الانتهاكات / تقرير سجى جاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).