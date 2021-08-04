بايدن بعد تقرير تحرش حاكم نيويورك بنساء: عليه أن يستقيل

2021/08/04 | 08:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على مزاعم التحرش الجنسي ضد حاكم نيويورك أندرو كومو، قائلاً إن على الحاكم أن يستقيل.

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