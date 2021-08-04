سوريا.. تفجير يستهدف حافلة للجيش في دمشق وأنباء عن سقوط قتلى

2021/08/04 | 09:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) عن وقوع تفجير استهدف حافلة عسكرية بأحد مناطق العاصمة دمشق.

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