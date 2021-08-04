2021/08/04 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، تقديم توصية جديدة الى اللجنة الوطنية للصحة والسلامة الوطنية لفرض حظر شامل يستمر لاسبوعين بسبب الضغط الهائل لاعداد المصابين في المستشفيات والحالات الحرجة.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تقدم توصية جديدة لحظر شامل لاسبوعين: مهددون بالخطر المركز الخبري الوطني.

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