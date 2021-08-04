2021/08/04 | 09:10 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر.. نجم "تيك توك" يوثق لحظات انتحاره بفيديو ورسالة لصديقه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/04 | 09:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. نجم "تيك توك" يوثق لحظات انتحاره بفيديو ورسالة لصديقه) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. نجم "تيك توك" يوثق لحظات انتحاره بفيديو ورسالة لصديقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).