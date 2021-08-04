الصحة العراقية: قدمنا توصيات بفرض حظر شامل لمدة 14 يوماً

2021/08/04 | 09:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، تقديم، توصية إلى اللجنة الوطنية للصحة والسلامة الوطنية، بفرض حظر شامل يستمر أسبوعين بسبب الضغط الهائل لأعداد المصابين في المستشفيات والحالات الحرجة.

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وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (4 آب 2021)، إن "الوزارة قدمت توصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض الحظر الشامل لقطع سلسلة انتشار العدوى وتخفيف الضغط على المستشفيات المزدحمة بالمصابين".

واضاف أن "تحذيراتنا مستمرة بشأن مدى خطورة الوضع الوبائي وامتلاء المستشفيات بالحالات الحرجة والشديدة، وكذلك عدم الالتزام، والزيادة الكبيرة بأعداد الاصابات، وقد تفوق القدرة الاستيعابية للمؤسسات الصحية، وتؤدي لإنهاك الملاكات الطبية والصحية".

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