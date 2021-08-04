2021/08/04 | 09:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، توزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق .وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم توزيع رواتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يعلن توزيع رواتب الحماية الاجتماعية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن توزيع رواتب الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن توزيع رواتب الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).