2021/08/04 | 09:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اكد سفير الاتحاد الاوروبي في العراق مارتن هوت، اليوم الاربعاء، دعم الحكومة العراقية لاجراء الانتخابات المقبلة بموعدها المحدد، وكشف عن استعدادات لارسال بعثة اوروبية لمراقبتها وضمان نزاهتها، مع تقديم مساعدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الاوروبي يتحدث عن الانتخابات العراقية ومهمة الناتو المركز الخبري الوطني.

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