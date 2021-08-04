هيئة بريطانية تعلن انتهاء

2021/08/04 | 09:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية، الأربعاء، إن من صعدوا على متن ناقلة قالت مصادر بحرية إنها احتجزت قبالة ساحل الإمارات غادروها وإن السفينة في أمان.

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