2021/08/04 | 09:38 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 4 أغسطس 2021 | 09:21 صباحاً

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السفينة البريطانية المختطفة ترسو على سواحل الإمارات

أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية، الأربعاء أن من صعدوا على متن ناقلة "أسفالت برينسيس"، تركوها قبالة ساحل الإمارات والناقلة في أمان وانتهت الواقعة.

وتحدثت تقارير إعلامية أمس الثلاثاء، أن سفينة "أسفالت برينسيس" التي تديرها شركة "زودياك" تم اختطافها في خليج عمان وتتجه إلى سواحل إيران.

وكانت التقارير رجحت وقوف إيران وراء احتجاز السفينة، لكن القوات المسلحة الإيرانية نفت صحة الأنباء بهذا الخصوص.

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