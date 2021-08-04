2021/08/04 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سجلت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، انخفاضا وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي الانتشار المتزايد لمتغير “دلتا” من فيروس كورونا في البلدان المستهلكة الكبرى إلى خفض الطلب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض النفط وسط مخاوف من تأثير “دلتا” المركز الخبري الوطني.

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