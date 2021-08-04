قتلى وجرحى بانفجار داخل حافلة عسكرية في دمشق (صور)

2021/08/04 | 09:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، الأربعاء، بوقوع تفجير في حافلة عسكرية بأحد مناطق العاصمة دمشق.

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وقالت الوكالة في منشور على تويتر: "تفجير في باص مبيت عسكري عند مدخل مساكن الحرس صباح اليوم الأربعاء، ومعلومات عن وقوع إصابات".

فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تفجير الحافلة العسكرية التابعة لقوات النظام شمال غرب دمشق أدى لسقوط 4 أشخاص بين قتيل وجريح.

ولاحقا، قالت سانا، "المعطيات تؤكد أن الانفجار ناجم عن تماس كهربائي أدى إلى انفجار خزان الوقود في الباص واشتعاله".

وأشارت إلى سقوط قتيل، هو سائق الحافلة، وإصابة 3 آخرين نقلوا إلى المستشفى للمعالجة.

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