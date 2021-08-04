متحدثة وزارة الصحة: المستشفيات مكتظة بالحالات الحرجة.. وقد نشهد الموجة الرابعة!

2021/08/04 | 10:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أطلقت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، تحذيراً ثانياً من خطورة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وتوقعت فقدانها السيطرة على احتواء المرض في أي لحظة.

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وقالت ربى فلاح حسن عضو الفريق الطبي والإعلامي في الوزارة في تصريح تابعه "ناس"، (4 آب 2021)، إن "الإصابات والوفيات في تزايد، وهذا دليل على شدة الموجة الثالثة التي تمتاز بسرعة الانتشار وإصابة الفئات الشبابية والصغيرة".

وأضافت، أن "المستشفيات مكتظة بالحالات الشديدة والحرجة، ومع ذلك لدينا القدرة لاستيعاب الزيادة".

وأشارت إلى أن "كل نظام صحي في العالم مهما كان متطوراً، سيتأثر بالزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات حتى لو كانت لديه قدرة استيعابية كبيرة، وفي العراق قد نصل إلى مرحلة فقدان السيطرة على الأوضاع".

وتابعت حسن، أن "الزيادة تعرض البلاد للدخول في موجة رابعة أشد وأخطر من سابقاتها".

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