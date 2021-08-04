التيار الصدري: وجودنا ضمانة للسنة والاكراد ولن نسمح للمتشددين بتسلم مقاليد الحكم في العراق

2021/08/04 | 10:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون رياض المسعودي إن “التيار الصدري يعد من الجهات الداعمة للوطنية في العراق”، متسائلاً: “ما هو مصير القوى الكوردية والسنية اذا ما استحوذت بعض القوى على مصدر القرار في البرلمان”، مؤكداً أن “وجود التيار … Readmore

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