اندلاع حريق داخل مصرف في الكرادة

2021/08/04 | 10:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، السيطرة على حريق اندلع داخل مصرف وسط العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان، أنه “من الوهلة الأولى وبغضون دقائق سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق اندلع داخل السقوف الثانوي في الطابق الثاني داخل مصرف المشرق العربي الاسلامي في منطقة الكرادة تقاطع المسبح تحديداً”.وأضافت، ان “فرق الدفاع […]

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