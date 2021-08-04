اسعار النفط العالمية تتراجع وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس دلتا وخفض الطلب على الوقود

2021/08/04 | 10:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي الانتشار المتزايد لمتغير “دلتا” من فيروس كورونا في البلدان المستهلكة الكبرى إلى خفض الطلب على الوقود.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتا ، أو … Readmore

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