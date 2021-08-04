لا ديمقراطية بلا تعليم .. اعتقاد أمريكي قديم بأن التعليم يمنع الدكتاتورية

2021/08/04 | 10:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشعر أغلب الأميركيين اليوم بالتوتر بشأن الوضع في بلادهم؛ إذ يعتقدون أن الديمقراطية تواجه خطرا حقيقيا.ويرى الكاتب ماوريزيو فالسانيا -أستاذ التاريخ الأميركي بجامعة تورينو الإيطالية، في مقاله بموقع “ذا كونفرزيشن” (The conversation) البريطاني- أن الديمقراطيات يمكن أن تتدهور بشكل … Readmore

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