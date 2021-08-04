اللبنانيون يحيون الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت وسط انهيار اقتصادي

2021/08/04 | 10:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحيي اللبنانيون اليوم الرابع من شهر آب الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، والذي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص، وتدمير جزء كبير من المدينة، وسط انهيار اقتصادي.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس مؤتمرا دوليا لدعم لبنان، حيث من المتوقع ان تجمع فرنسا 350 مليون دولار، كمساعدات عاجلة للشعب اللبناني، في مؤتمر هو الثالث من نوعه منذ انفجار المرفأ، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كما سيشارك أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

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