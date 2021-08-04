الجيش يستعد لشن هجوم مضاد على “طالبان” في مدينة لشكركاه الجنوبية

2021/08/04 | 10:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد الجيش الأفغاني لشن هجوم مضاد ضد حركة طالبان من مدينة لشكركاه الجنوبية عاصمة ولاية هلمند وطلب من السكان المغادرة.

يأتي ذلك غداة هجوم انتحاري في كابول قرب منزل وزير الدفاع، قتل فيه خمسة أشخاص على الأقل وأصيب عشرين، وأعلنت وزارة الداخليّة الأفغانيّة أنّ الهجوم الذي استُخدمت فيه سيّارة مفخّخة، قد انتهى بعد قُتل جميع المهاجمين.

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