البحرية البريطانية: خاطفو السفينة “اسفلت برينسيس” غادروها والحادثة انتهت

2021/08/04 | 10:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مركز مراقبة العمليات البحرية التجارية في بريطانيا، انتهاء الحادث الذي شهدته ناقلة النفط “اسفلت برينسيس” قبالة سواحل الإمارات بعد مغادرة المقتحمين للسفينة.

وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أعلنت في وقت سابق، وقوع حادث خطف محتمل وقع في منطقة خليج عُمان، وأوصت في إشعار تحذيري سابق السفن بتوخي الحذر الشديد في المنطقة، وألقت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا المسؤولية على إيران، التي نفت مسؤوليتها عن الحادث.

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