خطف وإعدامات وجثث متدلية من الجسور.. جحيم

2021/08/04 | 10:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل إجراءات العزل التي فرضتها العام الماضي لكبح انتشار فيروس كورونا تراجع عدد الجرائم في المكسيك إلا أن جرائم القتل ارتفعت إلى مستويات قياسية، خاصة في المدن التي تسيطر عليها عصابات المخدرات.

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