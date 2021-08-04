2021/08/04 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص من 5 محاور..
قوة مشتركة تنفذ عملية أمنية بنينوى المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من 5 محاور.. قوة مشتركة تنفذ عملية أمنية بنينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قوة مشتركة تنفذ عملية أمنية بنينوى المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من 5 محاور.. قوة مشتركة تنفذ عملية أمنية بنينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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