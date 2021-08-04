تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر بسبب كورونا

2021/08/04 | 10:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحديثًا للخريطة التي توضح تقييمها لمستويات الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا حول العالم، إليك إنفوجراف يقدم لك تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر بسبب فيروس كورونا

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