2021/08/04 | 10:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر المرصد السوري صباح اليوم الأربعاء، أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا جراء انفجار حافلة تابعة لقوات الحكومة السورية في منطقة “مساكن الحرس” الواقعة بمنطقة دمر شمال غربي العاصمة دمشق.

وأضاف المرصد في بيان أن النيران اندلعت في الحافلة بشكل كامل.

في السياق نفسه، أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) وقوع الانفجار، مشيرة إلى أن هناك معلومات عن وقوع إصابات، دون الإشارة إلى سقوط قتلى.

ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن الأسباب التي أدت لانفجار الحافلة، بحسب المرصد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 قتلى في انفجار استهدف حافلة عسكرية في دمشق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 قتلى في انفجار استهدف حافلة عسكرية في دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).