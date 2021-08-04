أمطار وانخفاض لدرجات الحرارة.. توضيح حول حقيقة ’الشتاء المبكر’ في العراق

2021/08/04 | 10:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

تشهد أجواء البلاد طقساً ساخناً بانتظار انخفاض مع أمطار في بعض مدن العراق خلال الأيام القادمة.

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ونشرت هيئة الأنواء الجوية معلومات عن حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة، أشارت إلى هطول أمطار في المناطق الشمالية ابتداءً من يوم الجمعة 6 آب 2021.

من جانبه، فند المتنبئ الجوي محمد الدوري "الأخبار الذائعة والمنتشرة في مواقع التواصل العراقية عن قدوم شتاء مبكر".

وقال الدوري في تدوينة تابعها "ناس"، "الخريف سيجيءُ بموعده والشتاء سيجيءُ بموعده أيضاً، والصيف يستمر في تحميصنا مع فتور تدريجي وبطيء للحر حتى 22 أيلول/سبتمبر، مع حلول فصل الخريف وفق حركة الشمس الظاهرية طبعاً وليس مناخياً".

وأضاف، أنّ "التقلبات الجوية المحدودة التي تشهدها بعض المناطق الشمالية هذه الأيام اعتيادية جداً، وليس لها علاقة بقوة أو موعد الشتاء المقبل، وحدثت عدة مرات خلال العقد المنصرم".

وأشار المتنبئ، إلى آب من عام 2015 عندما تأثرت كركوك وعدد من المحافظات الشمالية بعواصف رعدية جافة أي وميض كثيف للبرق وزمجرة للرعد مع هطول أمطار خفيفة غير معتبرة، مبيناً أنّ "السيناريو ذاته تكرر هذا العام".

وأوضح الدوري، أنّ "فرص الأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع الأول من آب/أغسطس الجاري وتشمل فقط مناطق محدودة من الشمال العراقي وربما بعض المناطق الغربية".

وبيّن، أنّ "صورة الموسم الشتوي القادم لم تتضح أساساً"، مبيدياً أسفه "لانتشار الأخبار الكاذبة في الآونة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق كالنار في الهشيم".

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