اعتقالات جديدة في بغداد

2021/08/04 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اعتقال 3 متهمين بالقتل والسرقة في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنّ "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين بجرائم قتل وفق أحكام المادة 406، حيث تم ضبط عجلتيهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".

وأضاف البيان، أنّ "مفارز مكتب مكافحة إجرام الحرية ألفت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (31) مليون دينار عراقي من إحدى الدور السكنية في منطقة الحرية، وبعد إجراء التحقيق مع المتهم أعترف صراحةً عن قيامه بسرقة المبلغ من داخل الدار".

وتابع البيان، "تدوين أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً، ليقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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