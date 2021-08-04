اسعار الدولار مقابل الدينار في الاسواق المحلية

2021/08/04 | 10:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاربعاء، مقابل الدينار العراقي، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147.800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء، 147.900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.وانخفضت اسعار البيع في محال […]

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