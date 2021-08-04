وكالة الأمن البحري البريطانية:انتهاء عملية الخطف المحتملة لسفينة في الخليج

2021/08/04 | 10:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن, -(أ ف ب) – أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي إم تي أو) الأربعاء أن الحادث على متن سفينة قبالة شواطئ الإمارات العربية المتحدة الذي اعتبر “عملية خطف محتملة” انتهى من دون أضرار.وأوضح المصدر في تغريدة أن الأشخاص الذين صعدوا على متن السفينة “غادروها” وباتت “في أمان وانتهى الحادث”.وأتى هذا […]

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