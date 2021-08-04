الطبقة والحزب والقيادة: كيف ننظم ثورة - جوليان أرسينو

2021/08/04 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جوليان_أرسينو لقد توقفت الرأسمالية عن دفع البشرية إلى الأمام.



كان ينبغي أن تطيح الطبقة العاملة بها منذ زمن بعيد.



لماذا لم تفعل ذلك حتى الآن؟ مفتاح الإجابة على هذا السؤال يكمن في دور القيادة والحزب الثوري.



هذه المقالة مستندة إلى خطاب ألقاه الرفيق جوليان أرسينو في مدرسة مونتريال الماركسية الشتوية لعام 2021، التي نظمها الفرع الكندي للتيار الماركسي الأممي، ويتناول فيها الجوانب المختلفة لهذا السؤال والدروس الغنية ال ......





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