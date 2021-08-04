هيئة سعودية تكشف حقيقة الفيديو المتداول عن

2021/08/04 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون سعوديون لتطبيقي تويتر وتيك توك مقطعا مصورا لما قيل إنه عملية سطو على أحد البنوك في حي النسيم بالعاصمة الرياض، فيما نشرت "هيئة مكافحة الإشاعات" حقيقة الفيديو.

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