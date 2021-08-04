القلق والاكتئاب والإرهاق.. مشاكل تتزايد بين طلبة الجامعات

2021/08/04 | 11:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القلق والاكتئاب والشعور بالإرهاق.تقول إحدى الجامعات المشهورة إنها وجدت أن كل مشاكل الصحة الذهنية هذه تتزايد بين الطلاب

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