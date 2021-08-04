2021/08/04 | 11:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّدت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، تقديم توصية بفرض حظر شامل يستمر أسبوعين بسبب الضغط الهائل لأعداد المصابين والحالات الحرجة.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح، 4 آب/أغسطس، إنّ "الوزارة قدمت توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض الحظر الشامل لقطع سلسلة انتشار العدوى وتخفيف الضغط عن المستشفيات المزدحمة بالمصابين".

وأضاف أنّ "تحذيراتنا مستمرة بشأن مدى خطورة الوضع الوبائي وامتلاء المستشفيات بالحالات الحرجة والشديدة، وكذلك عدم الالتزام، والزيادة الكبيرة بأعداد الاصابات، وقد تفوق القدرة الاستيعابية للمؤسسات الصحية، وتؤدي لإنهاك الملاكات الطبية والصحية".

وأكدت وزارة الصحة، في وقت سابق، دعم تطبيق الحظر الشامل مدة أسبوعين لقطع سلسلة انتشار الوباء، محذرة من فقدان السيطرة في الأيام القادمة.

فيما قالت عضو الفريق الإعلامي للوزارة ربى فلاح حسن في تصريح، إنّ "البلاد قد تشهد موجة رابعة من الجائحة، أشد فتكًا".

اقرأ/ي أيضًا:

الموقف الوبائي: حصيلة إصابات ثقيلة وعشرات الوفيات

موجة الجائحة الفتاكة: موقف وبائي مثقل بالضحايا..



والمئات في حالة حرجة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموجة الرابعة تهدد العراق: توصية بفرض حظر شامل لمدة 14 يومًا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموجة الرابعة تهدد العراق: توصية بفرض حظر شامل لمدة 14 يومًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).