بعد هروب عدّاءة بيلاروسية.. العثور على معارض بيلاروسي مشنوقًا في حديقة بأوكرانيا

2021/08/04 | 11:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم العثور على معارض بيلاروسي يساعد مواطنيه على الفرار من الاضطهاد في البلاد مشنوقًا في حديقة بالعاصمة الأوكرانية كييف.وفي وقت سابق، طردت السلطات العدّاءة الأولمبية البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا من الألعاب الأولمبية.يسلط مراسل CNN، نك باتون والش، في هذا الفيديو الضوء على النهج الأكثر جرأة الذي تتبعه حكومة بيلاروسيا لقمع المعارضة.

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