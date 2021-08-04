لجنة نيابية توجه طلبا للحكومة.. وتستشهد ببلدان العالم

2021/08/04 | 11:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الاربعاء، الحكومة لفتح مزارع وحقول جديدة لتعزيز الثروة الحيوانية وفق الاسس الحديثة.

وذكر رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان لقى NRT عربية، نسخة منه، (4 آب 2021)، ان "البلاد تزخر بمختلف انواع الحيوانات المدرة للدخل وللمنتحات المختلفة والتي تحتاج الى عناية واهتمام اكبر".

واضاف البيان، ان "الكثير من بلدان العالم تولي الاهتمام الكبير بثروتها الحيوانية وتعد لدى بعضها جزءا مهما من الوارد المالي للدولة ".

واوضح، ان "الامر يحتاج الى خطة مدروسة من الجهات المعنية لتطوير ماموجود من مزارع وحقول وإنشاء اخرى والاستفادة من واردها لفتح المزيد اضافة لتشغيل خريجي الكليات المعنية /الطب البيطري والزراعة / وغيرها بدلا من تركهم دون الاستفادة منهم".

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