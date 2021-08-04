الاستخبارات تطيح بثمانية متهمين بمتاجرة المخدرات بينهم أمرآة في بغداد والنجف

2021/08/04 | 11:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، أن وكالة الاستخبارات، القت القبض على ثمانية متهمين بمتاجرة المخدرات بينهم أمرآة في بغداد والنجف.

وذكرت الخلية في بيان أن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تواصل عملياتها الاستباقية لملاحقة متعاطي ومتاجري المواد المخدرة “.

واوضحت أن “الوكالة تمكنت وخلال عمليتين منفصلتين بمحافظتي بغداد والنجف من القاء القبض على ثمانية متهمين بينهم امراة يقومون بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة ، حيث ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال والحبوب المخدرة ، فضلا عن ميزان الكتروني وادوات تعاطي”.

وأشارت الى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وتوقيفهم وفق المواد (32_ 28) مخدرات”.

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