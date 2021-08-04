2021/08/04 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعلنت وزارة الصحة في كردستان، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا وحالات الشفاء والوفيات.

وذكر بيان لدائرة الصحة في الإقليم وتلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في كردستان وصل الى 240879 حالة اصابة، 70524 في اربيل و77349 في السليمانية، و88878 في دهوك و4128 في حلبجة".

وأضاف أن "201980 شخصاً تماثل للشفاء بعد تلقي العلاج والعناية الطبية، بواقع 57700 في أربيل، 64306 في السليمانية، 76253 في دهوك، و3721 في حلبجة".

وأشار البيان إلى أن "حالات الوفيات بلغت حالة، 1303 منها في اربيل و2176 في السليمانية و1193 في دهوك، و162 في حلبجة"، مبيناً أن "الحالات الباقية التى يبلغ عددها 34065 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 11521 في اربيل و10867 في السليمانية و114323 في دهوك و245 في حلبجة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان يسجل إرتفاعاً بإصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان يسجل إرتفاعاً بإصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).