2021/08/04 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت الدكتورة آنا بيلوؤسوفا، خبيرة التغذية، عضو الجمعية الوطنية الروسية لخبراء التغذية، أنه لا ينصح بتناول القهوة وعصير الحمضيات والمياه الغازية المحلاة والتوابل الحارة على الريق.وتشير الخبيرة في حديث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواد غذائية لا ينصح بتناولها على الريق المركز الخبري الوطني.

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