انتهاء “عملية الخطف المحتملة” لسفينة قبالة شواطئ الإمارات

2021/08/04 | 11:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي إم تي أو) الأربعاء أن الحادث على متن سفينة قبالة شواطئ الإمارات العربية المتحدة الذي اعتبر “عملية خطف محتملة” انتهى من دون أضرار.وأوضح المصدر في تغريدة أن الأشخاص الذين صعدوا على متن … Readmore

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