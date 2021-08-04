السفر مع أليس - سعود سالم

2021/08/04 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم … ) تآكلت الأمواج ( … ) وتهافتت ( … ) على حاشية السحاب ( … ) وهربت الشواطيء نحو ( … ) تفتتت الأمواج ( … ) وتبخرت ( … ) حروفا وعلامات ( … ) تاهت ( … )في متاهات التيه ( … ) التائهة ( … ) تتقمص الكلمات ( … ) ( … ) محملة بعربات الضجر ( … ) وأكوام الرطوبة ( … ) والحجر ( … ) ( صخرة سيزيفوس ) تحملها الظهور المنحنية ( … ) للغابات البعيدة ( … ) تجتاز المسافات والبراري ( … ) بحثا عن ( … ) عن الأماكن الظليل ......





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