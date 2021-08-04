عفوا...الشرق شرق والغرب غرب لا تخلطوا! - احمد جمعة

2021/08/04 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة توقُّف الساعات لا يعني بالضرورة توقُّف الزمن، وإنشاء الحضارات لا يمّ بقوانين أو دساتير، كذلك حياة الإنسان لا تستقيم في وطنٍ لمجرَّ أنه د أرض وسماء وعَلم، الوطن بالنسبة للإنسان بهذا العصر وفي فلسفة الحياة، هو المكان الذي يشعر فيه بالكرامة، والحرية، أيّ مكان بلا كرامَة أوحرية، يصبح تراب وماء وقوانين وسلسلة من الشعارات الوطنية والقومية...عاش العربي، الإنسان، بلا فلسفة قرون عديدة، رغم بزوع علماء ف ......





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