2021/08/04 | 12:05 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

فُجع الفنان العراقي عامر جهاد، بوفاة ابنه النقيب كرم عامر، وهو في ريعان الشباب بعد صراع مع المرض.

وأعلنت عن وفاة كرم الممثلة العراقية آلاء حسين، من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع إنستغرام، حيث وجهت له كلمات نعي ومواساة في هذا المصاب.

وقالت آلاء حسين: أُعزّي أستاذي الغالي الحبيب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنان عامر جهاد يفجع بوفاة ابنه النقيب كرم عامر) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنان عامر جهاد يفجع بوفاة ابنه النقيب كرم عامر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).