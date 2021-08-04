رجل يهدد بتفجير قنبلة يدوية في مقر الحكومة الأوكرانية

2021/08/04 | 12:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد رجل لم تحدد هويته بتفجير قنبلة يدوية في مقر الحكومة الأوكرانية، الأربعاء، قبل ساعات على انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء على ما قالت الشرطة.

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