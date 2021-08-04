بحت يرفع راية التحدي مع فريق القاسم للموسم الجديد

2021/08/04 | 12:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد المدرب الجديد لفريق القاسم بكرة القدم سامي بحت، أن مهمته صعبة ولاتخلو من التحدي، كاشفاً عن خطته مع الفريق تحضيراً للموسم الجديد .وقال بحت، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن" مهمة تدريب فريق القاسم بمثابة تحدٍ بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي إثر الازمة المالية التي تعصف بجميع الاندية العراقية، بالاضافة الى مغادرة الكثير من اللاعبين لصفوف الفريق في الموسم المنتهي "، مبيناً انه" يحب خوض التحديات، وسيعمل على صناعة فريق جديد يلعب كرة قدم بشكل حقيقي ومميز".واضاف بحت، قائلا :" تم التواصل مع الهيئة الادارية للنادي، ومناقشة وضع الفريق وحصل الاتفاق على التوقيع لموسم واحد"، لافتاً الى أنه" لم يفكر بالجانب المادي بقدر تركيزه على الأمور الفنية وما يساعده على نجاح مهمته مع الفريق البابلي ". وتابع بحت أن" خطته مع الفريق للموسم الجديد ستتضمن التحرك على مجموعه من الاعبين واغلبهم من المحترفين خلال الايام المقبلة .يذكر ان فريق القاسم انهى الموسم الكروي 2020- 2021 في المركز الخامس عشر وفي جعبته احدى واربعون نقطة.

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