موقع العراق عالمياً وعربياً بقائمة أكبر احتياطيات الذهب

2021/08/04 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني اعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الاربعاء، تربع الولايات المتحدة الأمريكية، كأكبر الدول في احتياطيات الذهب للنصف الأول من العام 2021، مبينا أن العراق حل بالمرتبة 39 عالميا.وأوضح المجلس في […]

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