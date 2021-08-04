الإمارات تعلن عن توفير جرعة ثالثة معززة للحماية ضد كورونا

2021/08/04 | 12:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون في الإمارات العربية المتحدة الموافقة على تقديم جرعة معززة ثالثة لـ"كوفيد-19" بموجب إرشادات معينة، وفقاً لما ذكرته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، والأزمات، والكوارث في البلاد خلال تويتر الثلاثاء.

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