صور| حريق في مبنى مصرف وسط بغداد

2021/08/04 | 12:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أخمدت فرق الإطفاء، الأربعاء، حريقًا اندلع داخل مبنى مصرف وسط العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، 4 آب/أغسطس، أنّ فرقها تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل السقوف الثانوية في الطابق الثاني من مبنى مصرف "المشرق العربي الإسلامي" في تقاطع المسبح في الكرادة.

وأكّد البيان، إخلاء الموظفين والمراجعين، مشيرًا إلى أنّ الحريق وقع نتيجة "عطب كهربائي داخلي".

وأشار البيان، إلى أنّ الحادثة انتهت "دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم أضرارها المادية، ودون تأثر عمل المصرف بتقديم خدماته المصرفية للمواطنين".

وتشهد مدن البلاد حواث حرائق بشكل شبه يومي إثر ارتفاع درجات الحرارة ومشاكل التيار الكهربائي ونوعية مواد البناء مع غياب منظومات السلامة، وفق الجهات المختصة.

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