قصف تركي مكثف على منطقة جبلية شمالي دهوك

2021/08/04 | 12:15 - المصدر: عين العراق

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أفاد شهود عيان، الأربعاء بأن طائرات حربية تركية قصفت بشدة مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في سلسلة جبال بقضاء العمادية شمالي دهوك.

وقال سرور نهلي، شاهد عيان، إن "طائرات حربية تركية هاجمت بشدة مسلحي حزب العمال الكردستاني في سلسلة جبال زنكل، الواقعة في ناحية ديرلوك بقضاء العمادية شمالي دهوك".

وأضاف أن "الهجوم أستمر لنحو ساعة وتسبب باندلاع الحرائق بمحيط المنطقة المستهدفة دون معرفة الخسائر".

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