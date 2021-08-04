تشيلسي يقدم عرضاً فلكياً لضم لوكاكو

2021/08/04 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

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يسعى تشيلسي بكل الطرق للتعاقد مع النجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النادي الإيطالي قد رفض عرضًا من تشيلسي، بقيمة 100 مليون يورو بالإضافة إلى ضم ماركوس ألونسو، مدافع البلوز.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" فإن تشيلسي لم يستسلم، حيث يستعد لتقديم عرض ضخم للغاية بقيمة 110 ملايين يورو، مع استعداده للوصول إلى 130 مليونا، من أجل إقناع النيراتزوري بترك اللاعب.

وأضافت الشبكة أن تشيلسي يحاول أيضًا إغراء لوكاكو، براتب سنوي 12 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة توقيع على العقد.

ويرتبط المهاجم البلجيكي، صاحب الـ28 عامًا، مع إنتر بعقد حتى صيف 2024، ويحصل على راتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو.

وكان قد انضم للنيراتزوري قادمًا من مانشستر يونايتد، في صيف 2019، مقابل 74 مليون يورو، وسجل 64 هدفا خلال 95 مباراة مع الفريق الإيطالي.

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